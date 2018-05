Les rafales de vent qui ont balayé la Suisse dimanche soir ont mis en difficulté de nombreux plaisanciers sur le Léman. La Société de sauvetage de Lutry (VD) a eu fort à faire, raconte Didier Borgeaud, sauveteur bénévole, sur le pied de guerre entre Lausanne et Cully pendant la tempête.

«On est d'abord sortis pour les occupants d'un pédalo qui souhaitaient se rendre de Lausanne à Vevey et étaient en peine, explique Didier Borgeaud. On les a aidés à se mettre à l'abri, avant de devoir faire de même pour un autre pédalo à Ouchy.» L'opération à peine terminée, les événements se sont enchaînés. L'équipe a été à nouveau alertée par la gendarmerie.

«Cette fois, il s'agissait d'un véliplanchiste et qui commençait à être fatigué, poursuit cet habitant de Lutry. Pendant que nous l'aidions, on a reçu encore un appel, pour un navigateur avec ses deux enfants qui ne parvenait plus à enrouler sa voile. Il a fallu monter à bord, une manœuvre assez délicate puisqu'on était secoués dans tous les sens. Mais rentrer au port ainsi, et tout seul, aurait été trop dangereux.»

Une soirée aussi éprouvante est rare pour cette équipe qui oeuvre à Lutry. «Une fois arrivés, nous étions très soulagés de n'avoir eu aucun blessé ni dégât matériel, sourit le bénévole. La Vaudaire est un vent qui se lève vraiment d'un coup et souffle fort, c'est traître.»

En tout, la police cantonale vaudoise indique avoir reçu une quinzaine d'appels dimanche soir, de la part de plaisanciers en bateau, pédalo ou planche à voile, qui peinaient à rejoindre le rivage.

Du côté de Genève, seules deux interventions ont été recensées, lundi matin, pour des bateaux qui s'étaient détachés de leur point d'amarrage. Et la police valaisanne n'a reçu aucun appel.

(Le Matin)