Si vous prévoyez un passage à Ikea prochainement, prenez garde à bien payer tout vos articles, parce que le géant suédois ne plaisante pas avec le vol. Même lorsque celui-ci n'est pas intentionnel.

Mardi soir, Emilie a raconté sur twitter la malheureuse aventure qui lui était arrivée la journée du 1er octobre. La jeune femme commence son récit tout en humour:

Elle explique s'être rendue au magasin Ikea de Strasbourg en compagnie de son père pour y acheter des tupperwares en verre. Munie de ses bocaux et de quelques objets de décoration, Emilie paye aux caisses automatiques avant de se diriger vers la sortie. Mais voilà qu'un homme de la sécurité intercepte la demoiselle et son père en leur reprochant de ne pas avoir payé tous les articles.

En vérifiant ses achats, elle se rend compte en effet qu'elle n'a scanné que les récipients des tupperwares et pas les couvercles, sur lesquels figuraient également des codes barres.

Tupp donc on le laisse regarder et effectivement en fait il y avait un prix pour le couvercle et un autre pour le bocal, moi bien sûr j'ai pas capté donc je dis au vigile que c'est de ma faute j'ai pas fais gaffe on les a récupérer comme ça et on a pas vérifié-