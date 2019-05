Trois adolescents sont morts happés par un train en se prenant en photo sur la voie ferrée en Inde, pays qui compte le plus grand nombre de morts à cause de selfies.

L'accident est survenu à Panipat, dans l'Etat septentrional de Haryana, a déclaré ce mercredi à l'AFP un porte-parole de la police. Un quatrième jeune a réussi à échapper au train en sautant en dehors des rails.

