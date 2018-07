Bienne (BE)

Livrer des victuailles aux démunis, c’est une mission que s’est assignée André Criblez auprès de l’association Cartons du Cœur, à Bienne. Une tâche qui ne lui rapporte aucun bénéfice financier, bien au contraire. «J’y consacre volontiers du temps et de l’argent: l’essence et l’usure de ma voiture», indique ce retraité, fâché par une amende de 220 francs qui le sanctionne pour mauvaise conduite… automobile.

Le 13 avril dernier, André Criblez a bravé un «accès interdit» pour stationner sa voiture sur le trottoir, avant un passage piéton, côté ligne. Une infraction que l’intéressé ne conteste pas: «À 73 ans, porter des cartons sur un long trajet m’est pénible, d’autant que les immeubles desservis sont souvent dépourvus d’ascenseur», dit-il. «Je n’ai plus 20 ans et mes collègues non plus», insiste le retraité. Décharger trois caisses à la rue Centrale lui a pris quelques minutes, le temps pour un agent de le verbaliser.

Son indignation, André Criblez l’a exprimée dans le courrier des lecteurs de l’hebdomadaire «Biel Bienne»: «Je m’étonne de n’avoir aucun soutien pour pouvoir me garer à Bienne sans risquer de recevoir une amende d’ordre, malgré un message sur le tableau de bord de ma voiture et les feux de panne enclenchés», a-t-il écrit dans sa lettre. Le message évoqué, c’est un dépliant (visible sur la photo), remplacé depuis lors sous son pare-brise par une affichette tout aussi inofficielle.

Des caisses de sept à huit kilos, André Criblez peut en mettre 18 dans sa VW, chargée de produits achetés chez Migros, pour 1800 francs par semaine. Il en livre entre deux et cinq par destinataire, jusqu’à La Neuveville (BE). Avec deux tournées par mois, il fait partie d’une équipe de douze conducteurs assistés à chaque course par un accompagnateur des Cartons du Cœur.

Contacté, l’inspecteur de la police municipale, René Geiser, se penchera sur le cas la semaine prochaine. À l’association Cartons du Cœur, le comité était disposé à payer l’amende, mais André criblez a refusé: «Je suis fautif! Il ne faut pas déduire ces 220 francs d’amende des prestations offertes aux démunis.»

À quand un passage facilité pour les œuvres d’entraide? «Tout ce que je demande, c’est la possibilité de livrer», plaide André «Dédé» Criblez, en spécifiant qu’«il n’y a qu’une voiture de livraison en action par jour».

La réponse sera politique, ou ne sera pas… «Nous avons déjà demandé une carte unique pour nos différents livreurs, mais sans succès», déplore Anita Kobi, présidente des Cartons du Cœur biennois. Autant dire que l’amende qui pénalise André Criblez n’est pas la première adressée à un livreur de l’association. (Le Matin)