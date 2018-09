Désagréable surprise pour Surya Oruganti lorsqu'il est arrivé à l'aéroport international de Kempegowda (Inde). Après avoir appelé Uber pour rejoindre son domicile, le voyageur a constaté que le chauffeur qui lui avait été assigné s'est présenté totalement ivre.

Surya n'a pas laissé l'homme au volant. Et, après l'avoir installé sur le siège passager, a pris le volant lui-même! Arrivé chez lui, il a replacé le conducteur saoul au volant, endormi, non sans publier sur Twitter une photo révélatrice avec le chauffeur endormi sur le siège passager!

Uber a fait savoir qu'il s'agissait d'un incident regrettable et préoccupant. «Le profil du chauffeur a été supprimé de l'application et nous nous penchons sur le problème», a déclaré le porte-parole de l'entreprise.

@Uber_India, the ride back from Bangalore airport was not quite what I expected. The driver was drunk and drowsy. I had to pull the car over to the side and I drove all the way home. Pic with the driver in the rider seat passed out.

You need to fix this @Uber , @Uber_Support pic.twitter.com/G7LB0caeTM