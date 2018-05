Mercredi matin, un homme a abattu ses trois enfants et le petit-copain de son ex-femme à leur domicile de Ponder, au Texas, avant de retourner son arme contre lui, rapporte Dallas News.

Amanda Simpson, la mère des jeunes victimes et seule survivante du massacre, a posté le soir même un déchirant cri du coeur sur Facebook depuis son lit d'hôpital où elle était soignée après avoir reçu une balle à l'épaule.

Dans la vidéo, elle fait part de toute sa détresse suite au drame et de toute sa colère envers le juge qui s'est chargé du divorce avec son ex-mari, expliquant l'avoir pourtant mis en garde. «J'avais bien fait comprendre au juge que mon ex-mari était mentalement instable, affirme-t-elle. Mais il ne m'a pas écouté. Et maintenant je n'ai plus mes enfants.»

La mère explique notamment que son ex a été pris de colère après qu'elle lui a signifié mardi par téléphone qu'elle ne voulait plus entretenir de relation avec lui. Le lendemain, ce dernier s'est donc rendu au domicile familial où il a ouvert le feu. «Je revis la scène encore et encore et à chaque fois que je ferme les yeux, je vois mes bébés», confie-t-elle, en larmes. Et d'ajouter: «Ils étaient tout pour moi, ils étaient ma raison de vivre. Vous ne pensez jamais que vous allez perdre un enfant...»

Selon BuzzFeed, Amanda Simpson et son ex-mari s'étaient mariés en 2012 avant de divorcer cinq ans plus tard. Elle avait alors averti les juges de son instabilité après qu'il a tenté de se suicider la même année. (Le Matin)