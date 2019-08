Publiée lundi 26 août sur YouTube, la vidéo aurait été prise le 16 août par la caméra embarquée d'un base jumper. Le saut se déroule au Monte Brento, dans la province italienne de Trente. On y voit un homme, désigné comme s'appelant Karl dans la légende de la vidéo, s'élancer du haut d'une falaise. Après 8 secondes en chute libre, il ouvre son parachute.

Immédiatement, il se rend compte que quelque chose ne se déroule pas comme prévu. Il se met à crier «Non, non! »et à tirer frénétiquement sur les cordes. Celles-ci sont apparemment emmêlées, empêchant sa voilure de se déployer complètement. Toujours criant et gémissant, le base jumper s'approche très rapidement de la paroi rocheuse. Il la percute violemment une première fois en se recevant sur les jambes, puis rebondit avant de s'écraser un peu plus bas. Il reste alors accroché à la falaise, se retournant péniblement pour trouver une position stable.

Héliporté à l'hôpital

Selon le «Daily Mail», qui a repéré cette vidéo, le base jumper sera sorti de sa délicate situation grâce à un hélicoptère qui l'a ensuite été transporté à l'hôpital. Il souffre d'une fracture au tibia droit et d'écorchures et coupures mineures aux mains. Et même si son pantalon porte l'inscription «Les cascadeurs ne pleurent pas», il aura eu bien du mal à contenir sa frayeur durant cette terrifiante expérience. On peut le comprendre.