La police neuchâteloise a-t-elle délaissé un enfant de 10 ans dans l’appartement où son père a été interpellé? C’est en tout cas l’affirmation du Parti Ouvrier et Populaire (POP) neuchâtelois, qui a relayé hier dans un communiqué la colère d’une maman de La Chaux-de-Fonds.

Ressortissant seychellois et père de trois enfants de nationalité suisse, le papa est sous le coup d’une décision de renvoi. Comme il ne s’est pas rendu au poste pour honorer une convocation, son interdiction de travailler l’empêchant de payer ses amendes, il a vu deux agents débarquer à son domicile. Une intervention jugée «profondément injuste» par son ancienne compagne. Précision importante: le papa avait la garde de son fils jusqu’au lendemain, la mère étant en déplacement professionnel dans le canton de Vaud durant deux jours.

Ils étaient désolés

«La police ne m’a pas avertie, alors que l’autorité parentale m’est entièrement attribuée, témoigne la maman. Ils n’ont à aucun moment demandé à mon fils son prénom et son âge. En partant, ils lui ont simplement dit qu’ils étaient désolés de lui prendre son papa dans ces conditions», précise-t-elle.

Une amie affiliée au POP a rapporté ainsi les faits: «Après une discussion en aparté avec les agents, le père a juste eu le temps de donner quelques indications à son fils avant d’être embarqué sous les yeux de l’enfant, placé devant la TV». Et la maman de poursuivre: «Mon fils est parvenu tant bien que mal à m’appeler en pleurs, seul et choqué, plusieurs heures après les faits».

Le POP estime que les policiers ne se sont «aucunement préoccupés du sort réservé à l’enfant après leur départ». Selon la maman, le garçon a sécurisé seul le domicile de son papa. Il a fermé les fenêtres et les portes, éteint les lumières, rangé la vaisselle et a même… été chercher sa sœur au cours de danse, à pied et sous la pluie.

«Faute grave»

L’affaire aura des suites. Forcément. «Il est inadmissible et inhumain que la police puisse faire fi de la protection d’un enfant en état de stress», souligne le POP. Le parti juge «incompréhensible qu’une faute si grave puisse avoir été commise par des agents censés pourvoir à la sécurité publique».

Contactée hier, la police neuchâteloise n’a pas donné sa version des faits. La maman du garçon s’interroge: «Comment lui expliquer, désormais, que la police est là pour son bien?». Elle a écrit une lettre recommandée au commandant de la police. Aux dernières nouvelles, son fils est avec elle et se porte bien. (Le Matin)