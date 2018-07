Mark Hough s'est fait une légère frayeur, vendredi dernier. Alors qu'il profitait du soleil dans le jardin de sa villa d’Altadena, ce Californien a entendu soudainement de drôles de bruits de branches de buissons.

«Je me suis levé, j’ai jeté un coup d’œil dans les buissons et voilà, qu’un ours [grimpait] sur ma clôture», explique le gaillard à Associated Press. En effet, c'est bien un plantigrade qui venait de se faufiler habilement dans la propriété. Mark Hough a heureusement eu le temps d'aller s'abriter à l'intérieur de sa villa.

L'ours, lui, a pris ses aises. Durant quelques heures, l'animal s'est installé... dans le jacuzzi! Et s'est même permis quelques familiarités: «Il est allé droit vers la margarita, l’a renversée et l’a lapée!», raconte Mark, hilare.

La bête a joué avec le chlorinateur puis avec le thermomètre. Après une petite sieste d’une heure, l'ours est reparti sans même dire merci. (Le Matin)