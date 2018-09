La Suissesse qui a perdu la vie mercredi en Irlande était sur le point de rentrer au pays. E.F.*, une Zurichoise de 56 ans, terminait son séjour de cinq semaines. Mais elle n’a eu aucune chance de s’en tirer. Mercredi matin, à Claddaghduff, près de Galway (ouest de l’Irlande), elle dormait dans sa caravane sur une aire de camping. Les vents violents de la tempête Ali avaient alors littéralement balayé la caravane, qui était tombée du haut d’une falaise!

La malheureuse était partie de Suisse en août pour un séjour de cinq semaines mêlant cours d’anglais et voyages. «Nous avons encore reçu un message d’elle dimanche dernier. Elle nous disait qu’elle avait terminé ses cours et était partie pour un voyage de trois jours dans la région de Clifden», explique son ami Rolf Weber au portail irlandais Extra. Et de lâcher: «je suis profondément choqué. C’est si tragique.»

«Nous la connaissions depuis vingt-cinq ans»

Rolf Weber raconte qu’il avait vu E.F. deux jours avant son départ, en août. «Elle se réjouissait tellement de ce voyage... Mon épouse va être dévastée, elles étaient des amies proches. Nous la connaissions depuis au moins vingt-cinq ans.»

La victime était une amoureuse de la montagne et des randonnées. Blick précise qu’elle était mère de trois enfants.

Le tweet de Blick, qui publie une photo anonymisée de la victime.

Le Suissesse avait récemment emménagé à Steinmaur, au nord de Zurich, détaille le quotidien alémanique. Où elle était déjà manifestement appréciée. «C’était une jolie femme, sportive et extrêmement sympathique», témoigne une voisine dans Blick.

L’émotion est également vive en Irlande, où l’effroyable drame a marqué les esprits. Jusqu’au président du pays, Michael D. Higgins. «J’ai été profondément attristé d’apprendre que la tempête Ali fait une victime aujourd’hui à Claddaghduff», a-t-il déclaré mercredi. «En tant que président de l’Irlande, permettez-moi de présenter mes plus sincères condoléances à sa famille.»

*Nom connu de la rédaction (Le Matin)