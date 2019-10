Un homme a été arrêté mardi après s'être recouvert d'un liquide apparemment inflammable près du Parlement britannique à Londres, sans y mettre le feu, a indiqué la police.

L'homme avait un briquet mais ne s'est pas immolé et n'a pas été blessé, a précisé la police. Les secours l'ont aspergé à l'aide d'un extincteur.

L'homme a été arrêté et transporté dans un hôpital pour y être examiné. «Un homme juste à côté de moi semble s'être versé (ce qui sent comme) de l'essence sur lui», a décrit le député Huw Merriman sur Twitter, saluant la réponse «incroyablement courageuse de la police» qui lui est venue en aide.

