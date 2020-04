Dans la nuit de dimanche à lundi, vers 1 heure du matin, une jeune femme a pénétré dans l'hôpital Purpan, à Toulouse. Elle a dérobé des gants, du gel hydroalcoolique, du savon et des compresses, mais a été surprise par les agents de la sécurité de l'établissement.

Lorsque ceux-ci on voulu l'arrêter, raconte 20minutes.fr, elle ne s'est pas laissée faire. Elle les a frappés et leur a même craché dessus. La police nationale, alertée, est alors venue l'interpeller et l'a placée en garde à vue. On ignore pour l'intant si la jeune femme a dérobé ce matériel pour se protéger elle-même du coronavirus ou si c'était pour le revendre. Mais l'hôpital a déjà été victime de plusieurs vols de ce genre d'articles depuis le début de l'épidémie. Du coup, depuis le début du mois, les stocks principaux sont sécurisés.

Michel Pralong