En octobre 2017 dans la commune de Taussac, dans l’Aveyron, un chasseur de 50 ans avait tiré à travers une haie très dense, haute de 6 mètres. Il avait touché une femme de 69 ans qui se trouvait de l’autre côté, dans son jardin. Elle était morte sur le coup, relate «Le Parisien».

Le chasseur avait expliqué qu’il était à la poursuite d’un cerf. Et dit avoir confondu la malheureuse victime avec l’animal.

Ce chasseur «rongé par le remords et la peine» vient d’être jugé, rapporte Centre presse Aveyron. Il a écopé de douze mois de prison avec sursis pour homicide involontaire. Il a aussi l’interdiction de porter une arme pendant cinq ans et est interdit de chasse pour dix ans. Il a encore été condamné 8000 euros de dommages et intérêts.

