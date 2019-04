La matinée de jeudi aura été forte en émotion pour cette jeune skieuse qui a probablement essuyé quelques sueurs froides. Tandis que la neige tombait à gros flocons à Châtel, la fillette s'est mal assise au moment d'embarquer sur le télésiège de Pierre-Longue. Elle est ensuite passée sous la barre de protection et s'est retrouvée suspendue dans le vide.

Par chance, la petite a réussi à s'accrocher. L'homme qui l'accompagnait ainsi que d'autres enfants à côté lui sont également venus en aide en la tenant, jusqu'à ce que le télésiège fasse marche arrière, raconte le Dauphiné.

Sur une vidéo filmée par un témoin et relayée sur les réseaux sociaux, on peut voir deux personnes se précipiter sous l'installation avec un matelas gonflable. Au final, la petite s'en sort indemne et sans chute libre en prime.

L'incident n'est pas sans rappeler celui d'une fillette Néerlandaise de 6 ans, retrouvée inanimée au sommet de ce même télésiège le 21 février. Dans un état grave, elle avait été héliportée aux HUG à Genève où elle était restée plusieurs jours avant de rentrer aux Pays-Bas. (Le Matin)