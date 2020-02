La jolie histoire est relatée par «24 heures» sur son site suite à une publication sur Facebook des pompiers de la Broye. Elle est intitulée: «Tigresse, la minette survivante de l’incendie». Dans la nuit de samedi à dimanche, un incendie a touché l’Hôtel de la Croix-Blanche, à Payerne. Parmi les voisins évacués en urgence, une personne s’est approchée des hommes du feu.

Ce locataire a expliqué aux «pompiers que sa minette était restée dans l’immeuble qui était en train de brûler», a écrit le Service de défense contre l’incendie et de secours (SDIS) Broye-Vully. Mais impossible d’intervenir: trop dangereux, le «site de l’incendie n’étant pas encore sécurisé».

Ému et heureux

Mais le lendemain matin un officier du détachement de premier secours de Payerne et l’inspecteur de l’Établissement cantonal d’assurances sont revenus sur place pour divers contrôles. Et ils n’avaient pas oublié le chat. Ils sont partis à sa recherche et ils ont fini par le retrouver, dans l’appartement de son propriétaire.

L’animal était caché sous un lit. Mais, apeuré, il refusait obstinément de sortir de sa planque… «Sa capture étant impossible, le locataire a finalement été sécurisé pour entrer dans son logis victime de dégâts d’eau et de fumée et a réussi à faire entrer l’animal dans une cage», explique «24 heures».

La chatte a été menée chez un vétérinaire pour un contrôle. Le propriétaire de Tigresse «était ému mais surtout heureux», concluent les pompiers.

R.M.