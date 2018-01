L’été dernier, premier dimanche de juillet, un Vaudois de 33 ans avait fait usage de son pistolet 9 mm dans l’enceinte du camping Les Pins à Grandson (VD), situé sur les rives du lac de Neuchâtel, à 2 km du bourg (sortie est).

En cette maussade et fraîche matinée, une heure après l’aube, les gendarmes d’élite du DARD, flanqués de spécialistes de la négociation de la police cantonale, avaient été dépêchés sur place, de même que le premier procureur de Lausanne. Ce dernier révélait dans nos colonnes qu’une «quantité impressionnante d’armes» avait été découverte au domicile du trentenaire. Et que le tireur - au bénéfice d’un permis de chasse - avait passé vingt-quatre heures de garde à vue; sous enquête pour mise en danger de la vie d’autrui.

Trois jours plus tard, «Le Matin» dévoilait que ce père de famille n’était autre que le gérant du camping, logeant sur place - dans la bâtisse abritant le bureau d’accueil -, depuis la reprise «au pied levé» du lieu, au départ à la retraite de ses parents (trois ans plus tôt). Ivre, de retour d’une «soirée festive», le trentenaire - «énervé et fragilisé» selon son avocat, Me Charles Munoz -, avait tiré un coup de feu devant la réception en présence de quelques personnes.

La sanction est tombée hier: 3000 fr. d’amende, pour contravention à la Loi fédérale sur les armes. Le Ministère public n'a pas retenu l'accusation de mise en danger de la vie, l'enquête pénale ayant établi que le propriétaire du camping n'avait visé personne. «Il a tiré en direction du sol, dans un moment d'énervement et dans un contexte particulier», précise Me Munoz, tout en indiquant que son client ne fera pas recours contre sa condamnation. «L’important était que sa version des faits soit retenue.» (Le Matin)