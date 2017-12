L'incident n'est pas sans rappeler l'histoire du cerf abattu dans un jardin privé à Lacroix-Saint-Ouen (F), qui avait suscité l'indignation des passants et créé l'émoi sur la Toile.

Mais cette fois, la mobilisation des habitants a porté ses fruits puisqu'ils ont obtenu que l'animal soit gracié par l'équipage de chasse à courre qui le traquait.

Blessé, le cerf avait ainsi trouvé refuge sur une propriété privée de Bonneuil-en-Valois (F), où un arrêté municipal interdit pourtant de venir chasser dans le village. Une vidéo publiée sur Facebook nous le montre aux abois, la langue ensanglantée, entouré d'une impressionnante meute de chiens.

L'animal aura finalement la vie sauve suite à deux heures d'échanges tendus entre ses poursuivants et les habitants de la commune. «Ça a été chaud, raconte une résidente au Parisien. On devait être plus d’une trentaine. Les chasseurs ont été insultés de tous les noms. Le propriétaire refusait de les laisser entrer chez lui.»

Et d'ajouter: «Il ne bougeait plus, il nous regardait comme un pauvre malheureux, la langue pendante ensanglantée. Il a fini par repartir tranquillement.» (Le Matin)