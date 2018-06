Trois adolescents roulant à bord d'une voiture sans plaques d‘immatriculation ont été appréhendés au terme d'une course-poursuite samedi à Nidau, indique la police bernoise.

Vers 07h20, des policiers ont remarqué une auto sans plaques circulant à la Huebstrasse à Port. Au moment où une patrouille a voulu l'intercepter pour un contrôle, le conducteur a accéléré et pris la fuite en direction de Port.

La voiture a circulé à une vitesse en partie excessive, effectué des manœuvres risquées et heurté à plusieurs reprises le bord de la chaussée. Elle a pu être interceptée par les patrouilles de police à la jonction de la Route Principale et la Weyermattstrasse à Nidau.

Les occupants, trois adolescents entre 16 et 17 ans, ont été appréhendés et conduits au poste pour de plus amples clarifications. Le véhicule en fuite avait auparavant été annoncé comme volé. L'enquête est en cours.