Dimanche vers 12 h 30, le centre d'appels d'urgence cantonal d'Argovie a reçu un message selon lequel un incendie s'était déclaré dans la chambre d'un appartement de l'Industriestrasse à Buchs. Les premiers services d'urgence sur place ont remarqué un fort dégagement de fumée et peu après des flammes dans un appartement au rez-de-chaussée.

Le service d'incendie de Buchs s'est déplacé avec un fort contingent et a pu rapidement éteindre l'incendie qui menaçait déjà de se propager à l'étage supérieur. Entre-temps, les dix appartements de l'immeuble avaient été évacués.

Causes non connues

Deux résidents de l'appartement touché et un voisin direct ont été transportés à l'hôpital avec l'ambulance, soupçonnés d'intoxication par les gaz de fumée. La cause de l'incendie n'est pas encore claire et fait actuellement l'objet d'enquêtes. Les pompiers Buchs et Suhr avec une cinquantaine d'hommes, trois ambulances, la police régionale de Suret et plusieurs patrouilles de la police cantonale d'Argovie ont été déployés. L'Industriestrasse est restée fermée pendant toute la durée de la mission.