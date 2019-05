Aarberg (BE)

Jeudi, la police a voulu contrôler l'identité de trois hommes à Aarberg, dans le canton de Berne. Un des hommes a pris la fuite à la vue des agents. Il a finalement pu être interpellé et emmené dans un poste de garde avec les deux autres hommes. Lors de ce contrôle, des biens provenant d'un cambriolage ont pu être saisis sur les trois hommes, selon un communiqué de la police cantonale bernoise.

Les trois cambrioleurs présumés ont été placés en détention par le Ministère public régional Jura bernois – Seeland. De plus amples investigations ont confirmé les soupçons selon lesquels les prévenus auraient commis neuf cambriolages dans des maisons individuelles et dans des maisons comportant plusieurs appartements du 9 au 21 février 2019 dans le canton de Berne. Le butin s'élève à environ 12'000 francs et le montant des dégâts à environ 22'000 francs.

Les trois hommes ont en partie avoué les faits. Ils devront répondre de leurs actes devant la justice, entre autres, pour vol, violation de domicile et dommage à la propriété.

Kanton Bern: Drei Männer nach Einbrüchen in Hafthttps://t.co/MyPICD6IZm — Kantonspolizei Bern (@PoliceBern) May 15, 2019

(comm/nxp)