Le président américain Donald Trump semble s'être trompé en coloriant un drapeau étasunien, selon les observations du Huffington Post reprenant Holly Figueroa O'Reilly, une opposante à l'homme fort de la Maison Blanche.

Trump et sa femme Mélania étaient en visite à l'hôpital Nationwide Children à Colombus. Le président participait à une activité de coloriage avec des enfants malades.

Le buzz est parti d'un tweet d'Alex Azar, le secrétaire d'État US à la Santé, accompagné de plusieurs photos montrant Donald Trump stylos en main et ayant commis une erreur de coloriage.

«Les rayures du drapeau américain sont rouges et blanches. Trump devrait le savoir, compte tenu de ses attaques contre ceux qui s'agenouillent à un match de football 'sans respect pour le drapeau'», écrit Holly Figueroa O'Reilly.

Pour autant, le doute bénéficie au président étasunien, tant il est vrai qu'il était peut-être, en réalité, en train de corriger le coloriage d'un des enfants...

The President has colored his flag wrong.



That is all. pic.twitter.com/wWXBgR9I6V