«Je travaille pour le Département de la faune depuis plus de vingt ans et c’est l’une des choses les plus étranges que j’ai vues», a expliqué sur CNN Keith Stephens, le porte-parole de la Commission de l’Arkansas en charge de la chasse et de la pêche.

L’étrange cas, c’est celui d’un homme qui a été tué la semaine dernière par le cerf qu’il croyait avoir tué. Décrit comme un chasseur expérimenté, Thomas Alexander, 66 ans, était en piste, seul, dans la région de Yellville. Il a repéré un cerf, lui a tiré dessus et pensait l’avoir abattu.

Il a téléphoné à sa femme

Il a ensuite téléphoné à son neveu pour qu’il vienne l’aider à prendre en charge la dépouille de l’animal. Mais lorsque son neveu est arrivé sur place il a retrouvé le chasseur gravement blessé par l’animal qu’il croyait avoir tué. Son corps était «criblé de trous» occasionnés par les bois du cerf

À ce moment-là, Thomas Alexander était cependant encore conscient, selon les médias américains. Il a même téléphoné à son épouse. Mais lorsque les secours sont parvenus sur place, il a cessé de respirer et il est décédé avant de pouvoir être mené à l’hôpital.

Pas de précédent connu

CNN note que la cause de la mort du chasseur n’est pas tout à fait établie. Il est peut-être décédé des suites des blessures infligées par l’animal. Mais une autre cause s’est peut-être ajoutée, par exemple une crise cardiaque.

La Commission de l’Arkansas en charge de la chasse et de la pêche a fait savoir qu’il n’est pas si rare que des chasseurs soient blessés par des cerfs qu’ils pensent avoir tués. Mais elle n’a pas connaissance de précédents: aucun n’avait trouvé la mort. Quant au cerf, il n’a pas été retrouvé.

R.M.