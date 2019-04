Bradley Welsh a été tué, mercredi à Edimbourg, d'une balle dans la tête à proximité de son domicile, révèle The Scotsman. Il avait 42 ans. L'homme faisait partie de la distribution de «Trainspotting 2» (2017), suite d'un succès du cinéma britannique des années 90, déjà réalisé par Danny Boyle. Il y jouait le rôle de Mr. Doyle, un baron du crime.

Il était aussi l'ami d'Irvine Welsh, l'auteur du roman «Trainspotting» qui lui rend hommage sur son compte Twitter.

Bradley John Welsh, my heart is broken. Goodbye my amazing and beautiful friend. Thanks for making me a better person and helping me to see the world in a kinder and wiser way. ???? pic.twitter.com/3duKqBxvxO