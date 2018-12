Mohammed Zaharin a été retrouvé le matin sans vie par sa maman. Le corps de cet ado de 16 ans de Rembau, en Malaisie, était froid. Et du sang coulait de son oreille gauche. Les médecins n’ont constaté aucune trace de blessure, sinon des brûlures à l’oreille. Et l’autopsie a confirmé que le malheureux était mort par électrocution: il a été foudroyé par les écouteurs de son téléphone.

Selon la presse locale une seule explication est possible: le smartphone était en train de charger. Et le câble était probablement défectueux. Les autorités n’ont pas divulgué la marque ni le modèle du téléphone.

Un cas au Brésil, deux en Inde

Un tel décès est évidemment rarissime mais des précédents existent. On en dénombre en tout cas trois cette année. Luiza Pinheiro, une jeune Brésilienne de 17 ans, était décédée dans des circonstances comparables en février dernier. Idem pour deux Indiens, en mai et juin dernier. Il s'agissait d'une femme de 46 ans identifiée sous le prénom Fathima et de Thath Singh, un homme de 22 ans.

(Le Matin)