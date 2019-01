Vers 3 heures, dimanche, la police cantonale grisonne a été contactée pour un incendie dans un bâtiment d'habitation de six étages, à Coire (GR). Les pompiers sur place ont lutté contre l'incendie et évacué 48 personnes de 38 appartements, selon un communiqué de la police.

Les pompiers ont découvert trois corps dans l'appartement en feu, vraisemblablement un adulte et deux enfants. Six habitants et deux pompiers ont été conduits à l'hôpital pour une intoxication.

Les personnes évacuées ont été logées dans un restaurant voisin et pris en charge par une équipe de soignants. L'incendie a nécessité l'engagement de 70 sapeurs-pompiers.

Le ministère public a ouvert une enquête pour déterminer les causes du sinistre. (cbx/nxp)