Un incendie dans un appartement de Lutry (VD) samedi peu après 17h00 a fait deux blessés légers. Le sinistre, d'origine accidentelle, a nécessité l'évacuation d'une quinzaine d'habitants de l'immeuble, selon la police vaudoise. Le logement est entièrement détruit.

Les flammes et la fumée ont aussi occasionné des dégâts dans le bâtiment abritant cet appartement situé au 4e et dernier étage, précise la police dans un communiqué dimanche. Les occupants du logement en feu, un couple de personnes âgées d'environ 80 ans, ont été intoxiqués par la fumée et transférés au CHUV, mais leur état de santé est stable. Quelques autres personnes ont été incommodées.

Les pompiers ont rapidement maîtrisé l'incendie, selon le communiqué. La plupart des habitants ont pu regagner leur logement en début de soirée, une fois les appartements ventilés. Le procureur de service a été renseigné. (nxp)