Alors qu'elle conduisait depuis à peine deux semaines en Angleterre, une jeune conductrice française a fait une mauvaise expérience, il y a quelques jours.

A l'approche d'un rond-point, la pauvre a failli entrer en collision avec un autre conducteur obligé de planter sur les freins.

Choquée par cet accident à peine évité, la malheureuse a vu fondre l'autre automobiliste sur elle, furieux de s'être renversé du café sur la chemise lors de l'incident.

«Je me rendais à un entretien d'embauche!», lâche le conducteur en fureur qui cherche à ouvrir la porte de la Française qui lui répond paniquée (et un peu maladroitement, il est vrai): «Je me fiche de votre entretien!»

L'homme furieux va alors chercher ce qui lui reste de café dans son gobelet et le jette rageusement sur le pare-brise de la jeune femme qui s'en sort avec une grosse frayeur. Et une bosse sur sa voiture, là où le roi de l'expresso y a donné un coup de pied.

La police recherche l'individu. (Le Matin)