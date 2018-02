Selon France Bleu, Me Jean-Marc Florand, l'avocat de la famille d'Alexia Daval, la joggeuse tuée par son mari Jonathann, a un doute: il pense qu'un homme dont le cadavre a été retrouvé le 6 janvier avec une balle dans la tête, dans le bois d'Esmoulins, pourrait avoir, peut-être, un lien avec la mort de la jeune femme. Il est vrai que la piste d'un complice de Jonathann Daval n'est, à ce stade, pas écartée.

Car le bois d'Esmoulins, c'est là qu'a été également retrouvé le corps sans vie et en partie carbonisé d'Alexia, en octobre 2017. Par conséquent, par souci de ne rater aucune piste, l'avocat de la famille de la joggeuse veut qu'une expertise ADN soit effectuée sur le corps de l'homme retrouvé en janvier. Et que le résultat soit comparé aux relevés effectués sur la scène du crime d'Alexia.

Même si une première enquête de la police a conclu au suicide de cet homme, Me Jean-Marc Florand estime cette nouvelle expertise indispensable. Il affirme être comme Saint Thomas. Et attend donc qu'on lui confirme scientifiquement que l'ADN du suicidé et celles relevées sur la scène de crime d'Alexia Daval n'ont aucune similitude. (Le Matin)