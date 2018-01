«Voyager dans le temps est possible!», s'est amusé sur Twitter le site spécialisé Flight Radar après qu'un avion de la compagnie Hawaiian Airlines a décollé en 2018 pour atterrir en 2017.

L'appareil, dont le décollage était prévu le 31 décembre dernier à 23 h 55, a en effet quitté le tarmac d'Auckland (Nouvelle-Zélande) le 1er janvier 2018 à 00 h 05 pour finalement atterrir à Honolulu (Hawaï)... le 31 décembre 2017 à 10 h 16!

Time travel is possible!

Flight #HA446 just took off from New Zealand in 2018 and will land in Hawaii back in 2017! pic.twitter.com/3KsCEniCOL