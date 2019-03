Selon le parquet de Thonon, plus de doute: il s’agit bel et bien d’une exécution. Un travail de professionnel. Daniel Forestier, 57 ans, a été retrouvé sans vie il y a une semaine à Ballaison, en Haute-Savoie, à quelques centaines de mètres de la frontière genevoise. Touché par cinq balles, à la tête, au thorax.

Depuis, l’affaire prend un air de sombre et mystérieux polar. Daniel Forestier a été agent secret. Il est soupçonné d’avoir fomenté un assassinat. Et des polars sur les barbouzes, cet ex-barbouze en écrivait.

Spécialisé dans les opérations clandestines

L’identité de la victime a été révélée mardi soir. Daniel Forestier. Le Savoyard était revenu «chez lui» en 2002. Depuis, il vivait dans la petite commune de Lucinges, également non loin de Genève. Marié, père de deux enfants, il y était connu de tous. Et pour cause: il avait tenu le bar tabac local ou avait été élu conseiller municipal.

Mais avec son décès, son passé a ressurgi. L’homme avait été agent secret durant près de quinze ans, rattaché au «service action» de la DGSE, les renseignements extérieurs français. Une unité militaire spécialisée dans les opérations clandestines – des opérations «homos», de liquidation, écrit même «L’Obs». Qu’y a-t-il fait exactement? Mystère.

Projet d'assassinat

Le nom de Daniel Forestier est surtout réapparu en septembre dernier pour une affaire pour le moins troublante. Avec un autre ancien agent, il a alors été accusé d’avoir monté une opération pour supprimer Ferdinand Mbaou, un opposant congolais réfugié en France!

Pour ce projet d’assassinat qu’il aurait lui-même confessé, Daniel Forestier a été inculpé pour «association de malfaiteurs» et «détention d’explosifs». «Mon client avait toujours contesté ces accusations rocambolesques», a cependant réagi Cédric Huissoud, l’avocat de Daniel Forestier. Une enquête est toujours en cours.

Son exécution est-elle liée à cette affaire? Des «sources» citées dans certains médias français semblent le croire. Mais rien ne permet pour l’instant de l’affirmer. Tout ça ressemble «à un mauvais roman d’espionnage», a commenté le maire de Lucinges Jean-Luc Soulat dans «Le Dauphiné». Comme tout le monde dans la commune il connaissait le passé d’agent secret de la victime. Et pour cause: Daniel Forestier ne le cachait pas. Il l’expliquait même en ouverture des polars qu’il écrivait.

MSM, barbouze de la République

«Ancien militaire de carrière dans l’armée française, Daniel Forestier a servi quatorze ans au sein du Service Action de la Direction Générale de la Sécurité Extérieure (DGSE) où il a effectué de nombreuses missions en France et à l’étranger», peut-on lire.

Daniel Forestier a publié trois romans policiers à compte d’auteur. Il s’agit d’une série estampillée «MSM, barbouze de la République». MSM, c’est le «héros» de ces polars: Max de Saint-Marc. Il est né, avait écrit l’auteur, de «beaucoup d’imagination, un brin de nostalgie, un peu de souvenirs, quelques expériences vécues, ajoutés à l’amour de ma région, le tout saupoudré de faits réels».

Les romans de Daniel Forestier.

Faits réels? Souvenirs? Expériences vécues? On serait tenté de trouver des réponses, des pistes d’explication dans les polars de la victime aux titres fleuris: «Les bouquetins se cachent pour mourir», «Requiem pour un Savoyard», «Sale temps dans les Voirons» – sa commune est dans le massif des Voirons.

«L’État français ne bougerait pas le petit doigt»

On trouve ainsi ce troublant passage dans «Requiem pour un Savoyard». En espérant que c’est de la pure fiction. «Le service Action de la DGSE avait besoin de MSM pour un travail qui nécessitait une grande discrétion et surtout un degré de confidentialité que seul son statut actuel pouvait assurer. Maintenant qu’il avait pris sa retraite des Services secrets, ses missions étaient devenues plus passionnantes mais aussi plus dangereuses car en cas d’échec, d’arrestation ou de découverte de sa véritable identité, seule sa bonne étoile pouvait le sauver. Son emploi et son existence n’étant pas reconnus, l’État français ne bougerait pas le petit doigt pour le sortir de ce mauvais pas.»

Pour le reste, les extraits disponibles montrent surtout l’attachement de Daniel Forestier pour sa région. On découvre une triple exécution perpétrée par un sniper aux portes de Genève. Avec une arme du crime qui finira «jetée, lestée de pierres dans le lac Léman». Ou un homme d’affaires important retrouvé «pendu dans une forêt suisse». Quant au barbouze Max de Saint-Marc, il s’intéresse à Lucinges, «petite commune de Haute-Savoie près de la frontière suisse».

«La vie est belle, quand on en connaissait le prix»

Tout est inventé? L’enquête devra le déterminer. En attendant, ce qui est bien réel, c’est qu’on a voulu faire taire Daniel Forestier. Qu’il a été froidement abattu. Et qu’une famille, des proches, une communauté sont aujourd’hui en deuil. Sur Facebook, la commune de Lucinges a publié une photo du disparu et a dit son émotion et sa «grande tristesse». Le maire a lui écrit un long hommage au disparu, intitulé «Requiem pour un Savoyard». «Si tu croises MSM, dis lui qu’il a raison quand il affirme que Dieu que la vie est belle, quand on en connaissait le prix», écrit-il.

La victime sera enterrée samedi après-midi.

(Le Matin)