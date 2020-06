Samedi 13 juin peu avant 23h30, une explosion a eu lieu dans un bateau entreposé à Lausanne, à la route de Chavannes sur un terrain occupé par un collectif. Un ressortissant espagnol âgé de 35 ans , qui se trouvait probablement à l’intérieur de l’esquif, a été grièvement blessé par le souffle. Rapidement sur les lieux, les services de secours ont pris en charge la victime et l’ont acheminée à l’hôpital. Ses jours ne sont plus en danger.

Un incendie a suivi

A la suite de la détonation qui a détruit le bateau et provoqué quelques bris de vitres sur un bâtiment proche, un incendie s’est déclaré. Les sapeurs-pompiers professionnels du Service protection et sauvetage Lausanne (SPSL) ont rapidement maîtrisé le sinistre. Une enquête est menée par la Police judiciaire de Lausanne en collaboration avec la Brigade de Police Scientifique de la Police cantonale sous la conduite du Ministère public afin de déterminer les causes de l’explosion.

Cet événement a nécessité l’intervention de 6 patrouilles de la Police municipale de Lausanne, de 5 sapeurs-pompiers professionnels et d’une ambulance du SPSL ainsi que du SMUR.

Présence du bateau inconnue par la Ville

Selon 20minutes.ch, le terrain où se trouvait la remorque avec le bateau est propriété de la Ville de Lausanne. Un collectif y bénéficie d’un prêt à usage, mais devrait déménager vers l'été 2021, puisque des travaux archéologiques doivent être menés dans cette zone. «Le lien de confiance qui nous unit à ce collectif est mis à mal car nous n’avions pas connaissance qu’un bateau stationnait sur le terrain, indique à nos confrères Natacha Litzistorf, conseillère municipale à la tête du Logement, de l'environnement et de l'architecture. C’est tout à fait regrettable et l’issue aurait pu être tragique.»