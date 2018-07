Un homme de 32 ans a été arrêté dans le secteur de Lolo Hot Springs, au Canada, et accusé de mise en danger de la vie d’autrui.

Les faits remontent au samedi 7 juillet. Les agents du bureau du shérif du comté de Missoula, au Canada, ont été appelés par des citoyens menacés par un individu qui prétendait porter une arme sur lui, a relaté tvanouvelles.ca. Interpellé, le suspect a indiqué qu’un bébé pourrait être enterré quelque part dans le secteur montagneux.

«Lorsque nous avons interrogé M. Crowley, il nous est apparu qu’il était sous l’influence de stupéfiants et que ses déclarations ne faisaient aucun sens», a déclaré le bureau du shérif.

Après des heures de recherches, la police et les agents de la faune ont retrouvé le petit. «Après plus de six heures de recherche à pieds, un agent a entendu les pleurs d’un enfant. Il a suivi le son et a retrouvé le bébé vivant, le visage contre le sol, enterré sous des branchages et des décombres.»

La police a confié que «c’est un vrai miracle» que le bébé - qui ne portait qu’un cache-couche humide - soit retrouvé en relative bonne santé après avoir passé 9 heures dans la forêt, exposé à des températures avoisinant les sept degrés. Et d'ajouter: «C’est difficile pour nos agents d’imaginer ce que ce petit enfant a subi dans les 24 dernières heures». (Le Matin)