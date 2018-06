Shaun Oxenreider et Samantha Trump, âgés de 25 et 27 ans, ont été mis en examen et placés en détention vendredi dernier pour le meurtre de leur bébé de six mois, en Pennsylvanie (USA).

La petite fille, a priori décédée début janvier, a été retrouvée dans une poubelle pleine de litière pour chat en mars dernier, a rapporté CBS News.

Son corps - localisé par la police après qu'un membre de la famille a signalé la disparition - présentait alors un traumatisme crânien ainsi que de multiples fractures au niveau des côtes.

La caution des meurtriers présumés a été fixée à 250'000 dollars (soit près de 288'500 francs) chacun. Par ailleurs, le premier enfant du couple, âgé de 21 mois, a été pris en charge par les services sociaux.

Parents of baby found dead in cat litter charged with criminal homicide https://t.co/DatYdcMYIw pic.twitter.com/wByL6JoGrb — CBS News (@CBSNews) 16 juin 2018

(Le Matin)