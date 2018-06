«Suite à la naissance inopinée d'un bébé dans un train en gare d'Auber, le trafic est interrompu entre les gares CDG/Etoile et Nation», avait tweeté la compagnie de la RATP, qui lui offrira la gratuité sur ses lignes jusqu'à ses 25 ans.

Le trafic a été interrompu dans les deux sens pendant trois quarts d'heure sur ce tronçon particulièrement chargé du RER (Réseau express régional), a indiqué un porte-parole à l'AFP, précisant que la naissance a eu lieu à 11h40.

Une quinzaine de personnes -pompiers, policiers et personnel de la RATP- ont aidé sur place, tandis que la rame avait été évacuée dans le calme, a-t-il précisé.

«A notre connaissance, tout le monde va bien», a relevé le porte-parole. C'est un garçon, selon le compte Twitter du RER A.

«La RATP félicite la maman et a tenu à offrir à l'enfant la possibilité de voyager gratuitement sur son réseau jusqu'à ses 25 ans», a-t-il précisé.

«Longue et heureuse vie au bébé. Félicitations à la maman. Pensées aussi pour les voyageurs...», a de son côté tweeté Valérie Pécresse, la présidente de la région capitale et d'Ile-de-France Mobilités, l'autorité organisatrice des transports en commun francilienne.

La maman et le bébé ont été pris en charge par les secours. Ils ont été évacués du train et sont actuellement en direction de la clinique la plus proche. Le trafic reprend progressivement entre CDG/Etoile et Nation mais reste très perturbé. #RERA