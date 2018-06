Un automobiliste qui n'a pas respecté les règles de la circulation a occasionné un accident spectaculaire dans le Jura ce samedi. Vers 15h00, un conducteur circulait sur la route de Châtillon à Courrendlin en direction de Châtillon. A l’intersection avec la route menant à Rossemaison, il ne respectait pas le signal « Cédez le passage » et n’accordait pas la priorité à un véhicule qui circulait correctement de Châtillon en direction de Rossemaison, indique la police jurassienne.

Dès lors, une collision s'est produite entre les avants droits des deux voitures en cause. Au vu de la gravité des blessures du passager avant de la voiture non fautive, le service ambulancier de l’hôpital du Jura a sollicité l’intervention de la REGA, qui a héliporté le blessé dans un hôpital bâlois. Quant au conducteur de l’automobile non fautive, il était pris en charge par une ambulance dépêchée sur les lieux.

Le trafic a été perturbé durant près de deux heures.