Pour ce numéro de l'émission télé «Morfi, Todos a la mesa» («Tous à table»), le chef argentin Santiago Giorgini avait choisi de montrer comment réaliser les parfaits empanadas, ces petits chaussons farcis ici au jambon et au fromage. Avant de se lancer, il demande à son assistant de montrer l'intérieur de l'un des empanadas qu'il a réalisés à l'avance. Et c'est là qu'apparaît fugitivement ce qui ressemble furieusement à un cafard.

Le chef n'a rien vu, il continue, «Vous voulez que le vôtre ressemble à celui-là?». Mais les téléspectateurs l'ont remarqué et, sur les réseaux sociaux argentins où la vidéo devient virale, certains demandent en plaisantant si on est obligé de mettre des cafards dedans. D'autres ont été nettement plus dégoûtés.

Vidéo: Telefe/Youtube/AleeX (Le Matin)