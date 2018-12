Célèbre candidat de la seconde saison de «The Voice» sur TF1, Luc Arbogast a perdu un de ses proches amis, dans l'attentat de Strasbourg.

Le chanteur a confié sa peine sur son compte Instagram où il a rendu hommage à son pote Barto Pedro Orent-Niedzielski, atteint d'une balle dans la tête. L'homme était en état de mort cérébrale depuis plusieurs jours: «Voilà mon Bart. Tu es parti... Tu restes dans mon coeur à jamais», a déclaré l'artiste de 43 ans.

Dans les jours précédents cette issue fatale, Luc Arbogast avait fait part de sa détresse et de son effroi, en apprenant le malheur touchant son ami: «Priez avec moi s'il vous plait, pour mon ami Bart, pris pour cible à Strasbourg, actuellement en mort cérébrale, un mec magique, généreux et qui ne mérite pas de mourir à son âge, et pour ces raisons viles. On pense à Toi mon Bartek», avait-il écrit.

(Le Matin)