L'interdiction à des orphelins de guerre d'entrer dans un centre commercial chic de Bagdad durant l'Aïd al-Fitr a provoqué un scandale en Irak, alors que le pays sort de 15 ans de violences dont les enfants ont été les principales victimes.

Absolutely disgusting. Volunteers wanted to take a few orphans to a Mall to celebrate, to take them out to eat and maybe give them that slight realisation that they are like the others. However, Mall Mansour in Baghdad, Iraq, did not allow them entry and gave no reason for it pic.twitter.com/ylma3GKnRe