Les secours ont été alertés vers 13h30 mardi, pour un incendie qui s'est déclaré dans un chalet aux Diablerets (VD). Les pompiers des communes d'Ormont-Dessus et d'Ormont-Dessous sont intervenus massivement.

Mais leur tâche a été compliquée par l'accès difficile à la bâtisse: ils ont dû parcourir les 200 derniers mètres à pied pour pouvoir opérer. A leur arrivée sur place, le brasier était déjà conséquent.

Après avoir travaillé d'arrache-pied tout l'après-midi, les sapeurs avaient la situation sous contrôle, vers 18h.

Le chalet était heureusement inoccupé au moment des faits et on ne déplore aucun blessé, a indiqué la police cantonale vaudoise. En revanche, les dégâts au bâtiment sont importants. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes du sinistre. (Le Matin)