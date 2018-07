Un automobiliste de 31 ans a voulu échapper à un contrôle de police sur l'autoroute A53 près de Schmerikon (SG) dans la nuit de vendredi à samedi. Il a presque écrasé une policière. Il a été appréhendé peu de temps après.

Le conducteur a négligé le signal d'arrêt de la police et foncé droit sur l'agent, selon la police st-galloise. La policière s'est blessée en sautant sur le côté pour éviter la voiture. Trois autres automobilistes ont été arrêtés lors du contrôle. Deux pour conduite en état d'ivresse et le troisième parce qu'il conduisait un véhicule non conforme aux normes de sécurité. (ats/nxp)