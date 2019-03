Laura Martinez, de Houston, au Texas, en est persuadée: le sacrifice de son chien a sauvé des vies. Car le mal nommé Zero a agi comme un vrai Zorro. «Je pense honnêtement que si Zero ne lui avait pas sauté dessus il aurait tiré plus haut que sur nos jambes», témoigne-t-elle sur KPRC.

Lui, c’est Javian Castaneda, un jeune voisin de 16 ans. Les faits se sont déroulés durant l’anniversaire de la belle-fille de Laura Martinez, Valori, 13 ans, dans le garage familial. L’ado voisin est apparu et une dispute a éclaté. En cause? Un cambriolage qui avait eu lieu quelques jours avant dans la maison de Laura Martinez, avec le vol de 300 dollars et quelques bijoux. Mme Martinez était certaine que c’était l’œuvre du jeune voisin. Selon elle, il a même eu la bêtise de publier des images de son butin sur Snapchat…

Des coups, puis des tirs

Quoi qu’il en soit, Javian Castaneda s’est invité dans le garage est se serait mis à crier. Entraînant une réplique de la famille, qui lui a hurlé de partir. Puis l’ado a frappé la mère au visage. Son fils a riposté, cognant à son tour l’agresseur. C’est alors que le voisin a sorti un pistolet et a ouvert le feu.

Il a d’abord touché une des enfants de la famille à la cheville. Mais Zero s’est interposé. Deux fois. Le chien a sauté et mordu l’agresseur. Qui l’a repoussé en lui tirant dessus. La fusillade a continué. Deux balles ont touché l’adolescente qui fêtait son anniversaire, blessée dans le bas du dos, tout près de la colonne vertébrale, et à la cuisse. Une autre a frappé Laura Martinez, blessée jambe. Mais le chien a de nouveau sauté sur l’assaillant, le faisant tomber. Puis l'agresseur a encore fait feu sur l’animal, par deux fois.

Un mémorial pour le héros

Le voisin a fini par s’enfuir et n’a toujours pas été retrouvé. Le chien, lui, a succombé à ses blessures. La famille, précise la presse locale, a dressé un petit mémorial dans le jardin pour le «héros» Zero. Et a demandé l’aide financière du public pour faire face à toutes ses dépenses médicales.

(Le Matin)