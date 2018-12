Voilà une scène simplement magique qui démontre toute la bonté et l'intelligence des animaux.

Un petit chat était tombé à l'eau et resté prisonnier des flots. Un chien se positionne près du bassin et comprend la dangereuse situation du félin.

Sur la vidéo, on peut voir le toutou s'approcher du bord. Mais apeuré et paniqué, le chat griffe le chien qui ne se démonte pas pour autant: il saute à l'eau, permettant au félin de se mettre sur son dos. Et le sort de sa fâcheuse posture.

Un acte d'une gentillesse totale de la part d'un chien courageux.

(Le Matin)