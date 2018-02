La RSPCA (Royal society for the prevention of cruelty to animals) a publié sur son compte Facebook une vidéo où l'on voit un chien manquant de mourir dans une benne à ordures, à Brisbane. L'animal - baptisée «Tippie», depuis les faits - aurait été jeté volontairement.

Sur les images diffusées notamment chez nos confrères du Mirror, le chien se bat pour ne pas être enfoui sous les détritus et évite tout juste la lame du concasseur.

«Tout le monde pensait à l’origine qu’il avait été ligoté et jeté dans un sac, mais il est maintenant évident qu’il était empêtré dans les débris, a déclaré le président de la RSPCA, Michael Beatty à la BBC. C’est incroyable qu’il soit toujours en vie!»

L’association espère qu’en diffusant ces images, elle sensibilisera l’opinion publique à la question de la protection des animaux. Et qu’un témoin dénoncera celle ou celui qui s'est ainsi débarrassé de la pauvre bête.

(Le Matin)