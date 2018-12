Un vol de la compagnie américaine Southwest a été contraint de faire demi-tour après l'oubli à bord d'un coeur humain destiné à être transplanté, ont rapporté jeudi des médias américains. L'avion reliait Seattle à Dallas.

Il avait parcouru dimanche environ 950 kilomètres sur un parcours de plus de 2500 kilomètres, quand l'équipage a découvert que le «chargement de fret essentiel à la vie», transporté de la Californie à destination d'un hôpital de Seattle, était toujours là.

«Une fois que nous avons réalisé l'erreur, nous avons immédiatement initié le retour vers Seattle», a indiqué jeudi un porte-parole de la compagnie. Selon le journal «Seattle Times», le capitaine a confié à des passagers horrifiés que ce chargement contenait un coeur humain. Southwest n'a toutefois pas fourni de détails supplémentaires.

