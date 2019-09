La photo était visible sur Google Earth depuis depuis 2007, mais ce n'est que 12 ans plus tard que, pris de nostalgie, un ex-habitant de Wellington, en Floride a décidé de regarder ce qu'était devenu son ancien quartier. Son regard a alors été attiré par un étrange détail sous la surface d'un petit lac artificiel environnant. Un détail qui ressemblait fortement à une voiture immergée. Intrigué, l'internaute a appelé un de ses anciens voisins et lui a fait part de sa découverte. Possesseur d'un drone, ce dernier l'a envoyé sonder le lac de manière plus précise. C'était bien une voiture. Alertée, la police s'est rendu sur place et a remonté un véhicule fortement endommagé à la surface.

Zoom de la Floride sur le quartier des «Grandes Îles» à Wellington. Dans un des lacs artificiels du quartier, la carcasse d'une voiture peut être distinguée. (Images Google Earth)

A l'intérieur, ils ont découvert un squelette qui est rapidement identifié. Il s'agit de William Moldt, un homme qui avait mystérieusement disparu... en novembre 1997, il y a plus de 20 ans, indiquent les autorités locales. Après une virée en boîte, le quadragénaire avait appelé sa petite amie pour lui signaler qu'il rentrait et avait disparu sans laisser de traces. À ce stade de l'enquête, qui a été rouverte, l'hypothèse que l'homme n'était probablement pas ivre mais avait perdu le contrôle de son véhicule a proximité du lac est retenue. A l'époque, le quartier en bordure était en construction.

