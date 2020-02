Plusieurs carambolages ont eu lieu samedi peu après 11h sur l'autoroute A6 à la hauteur de Rubigen (BE) à cause d'un automobiliste de 82 ans conduisant à contresens entre Thoune et Berne.

Les trois accidents ont impliqué huit véhicules. Plusieurs équipes d'ambulanciers et un hélicoptère de la Rega ont été dépêchés sur les lieux de l’accident. Malgré les mesures prises par les secours, le décès de l'homme au volant de la voiture circulant à contresens n'a pas pu être empêché.

La victime était domiciliée dans le canton de Berne.

Personnes blessées

Deux personnes blessées ont été transportées en ambulance à l'hôpital. Neuf personnes également impliquées dans les collisions n'ont pas subi de blessures, selon les connaissances actuelles de la police cantonale de Berne.

Le tronçon de l'autoroute où se sont déroulés les accidents a dû être fermé pendant plusieurs heures pour permettre l'intervention des secours. Des sapeurs-pompiers étaient également présents, notamment pour régler la circulation.

Une enquête a été ouverte sous la conduite du Ministère public régional Berne-Mittelland pour clarifier les circonstances et le déroulement des accidents.