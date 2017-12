Jeudi 28 décembre, vers 16h, un automobiliste qui circulait, sur l'autoroute A9, du Valais en direction de Vevey a été victime d’une crevaison.

Contraint de s’arrêter sur la bande d’arrêt d’urgence, entre les jonctions de Bex-Sud et de Bex-Nord, il a appelé un dépanneur avant de se positionner à proximité de sa voiture.

Peu après, un automobiliste qui circulait dans la même direction a dévié de sa trajectoire et a percuté le malheureux piéton qui a été projeté dans la bordure herbeuse.

Les secours n’ont pu que constater le décès de ce ressortissant suisse de 45 ans, domicilié à Fribourg.

Sous l’effet du choc, la voiture qui venait de le heurter a effectué un tonneau avant de terminer son embardée sur le toit, sur les voies de circulation. Son conducteur, un Suisse de 71 ans, a été blessé.

Il a été acheminé à l’Hôpital de Monthey pour des contrôles.

Appel à témoins

Afin de déterminer précisément les causes et circonstances de cet accident, la police lance un appel à témoins. Elle prie toutes les personnes susceptibles de fournir des renseignements, de prendre contact avec les enquêteurs de la Gendarmerie au 021 333 5 333 ou avec le poste de police le plus proche.

(Le Matin)