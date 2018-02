Studen (BE)

Vendredi, peu après 12h50, la police cantonale bernoise a été informée d'un accident à Studen. Selon les éléments actuels, un véhicule semi-remorque transportant deux conteneurs roulait sur la Worbenstrasse de Bienne en direction de Worben. Dans le passage souterrain, l'un des conteneurs a heurté le pont, selon un communiqué de la police cantonale bernoise. Il a ainsi glissé du camion et est tombé sur la voie opposée. Une voiture roulant en direction de Bienne est entrée en collision avec le conteneur. Personne n'a été blessé. La voiture et le pont ont subi des dommages matériels.

En plus de la police cantonale bernoise, l'intervention a mobilisé des collaborateurs de l'Office des ponts et chaussées et sept sapeurs-pompiers. En raison de l'accident, une partie de la Worbenstrasse a dû être fermée pendant environ trois heures dans les deux sens. Les transports publics comme privés ont été touchés. Les sapeurs-pompiers ont installé une déviation.

La police cantonale bernoise a ouvert une enquête pour connaître les circonstances de l'accident. (comm/nxp)