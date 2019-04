Un Tunisien de 19 ans qui s'est évadé de prison mardi après-midi à Bâle a été retrouvé plusieurs heures plus tard en Allemagne. La police allemande l'a attrapé peu après 20h00 aux alentours de la gare de Weil am Rhein, ville du Bade-Wurtemberg, située aux frontières suisse et française.

Les circonstances exactes de l'évasion n'étaient pas entièrement clarifiées. La prison est actuellement en travaux et selon les premières constatations, le jeune homme a utilisé le chantier pour s'évader. Les forces de l'ordre ont ouvert une enquête.

Il était en détention préventive lorsqu'il s'est échappé. Le Ministère public pour les affaires de mineurs le soupçonne d'incendie volontaire, de vol et d'extorsion.

Inhaftierter aus dem Gefängnis Bässlergut entwichen https://t.co/xK6AkrEqIU — Kanton Basel-Stadt (@BaselStadt) April 23, 2019

(ats/nxp)