Lorsque Camron Jean-Pierre est arrivé chez sa grand-mère avec son papa, à New York, elle cuisinait de la morue. Rapidement, la respiration du garçon de 11 ans est devenue sifflante. Son père a raconté avoir alors sorti l’inhalateur contre l’asthme de son fils. Mais l’appareil n’a pas semblé fonctionner. Ou n’a engendré aucun effet. Et Camron peinait toujours plus à respirer.

«C’est à ce moment que j’ai appelé le 911», raconte son père Steven Jean-Pierre dans le «Washington Post». Et d’ajouter que son enfant haletait de plus en plus et lui a lancé: «Je t’aime, papa. Je t’aime. J’ai l’impression de mourir.» L’enfant a été mené d’urgence à l’hôpital. Arrivé sur place, il était mort… Selon son papa, la raison est claire. Camron était très allergique aux fruits de mer. Il aurait succombé à cause des effluves de cuisson de poisson.

Des cas reconnus

Possible? Les autorités sanitaires new-yorkaises ont précisé que la cause du décès n’a pas encore été déterminée. Et la police a exclu tout acte criminel.

Le «Washington Post» a donc interrogé des experts. Spécialiste américaine des allergies et de l’asthme, Adela Taylor a expliqué qu’il était possible que les émanations venant de la cuisson de poissons ou fruits de mer entraînent des réactions allergiques. Surtout dans un espace confiné. «Il existe des cas reconnus de réactions sévères, mais ils sont très rares», a-t-elle ajouté.

«Incroyablement rare»

Professeure de pédiatrie à New York et spécialiste de l’allergie, Anna Nowak-Wegrzyn a également estimé que les émanations de cuisson peuvent engendrer une réaction. Elle a expliqué avoir eu des patients fortement allergiques au lait qui se sont mis à tousser ou à peiner à respirer après être entrés dans un coffee shop. «Mais c’est incroyablement rare. Et vous devez être très, très, très allergique», a-t-elle souligné.

Des investigations sont encore en cours pour savoir si le malheureux petit Camron est bel et bien décédé pour avoir pénétré dans une cuisine. Un financement participatif a été lancé online pour aider la famille à payer ses funérailles. (Le Matin)